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Частину України накриють дощі та заморозки: прогноз погоди на тиждень

Фото: Частину України накриють дощі та заморозки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня очікуються дощі. При цьому прогнозуються заморозки до 5 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Так, 9 і 10 травня у південній частині, східних і Дніпропетровській областях, а вдень 11 травня місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +1 +8 градусів. Водночас в Україні, крім Закарпаття, півдня та сходу, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0 -5 градусів.

У середу і четвер, 10 і 11 травня, на заході країни місцями і в повітрі очікуються заморозки 0 -3 градусів. При цьому температура вдень становитиме +9 +15, а на Закарпатті +16 +20.

У п'ятницю, 12 травня, буде без опадів, лише на Закарпатті вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +2 +8 градусів, а вдень +13 +19 градусів.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Можливі також заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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