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Частину України накриють дощі. Синоптики розповіли, де очікувати негоди

Фото: частину України накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У низці областей України у п'ятницю, 9 червня, очікуються дощі та грози. Проте температура підніметься до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність.

В західних, вдень місцями і в північних регіонах можливі короткочасні дощі, грози. А в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значний дощ. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°; вдень 24-29°. На заході країни та в Криму 21-26°. В Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

В Києві та області у п'ятницю мінлива хмарність.

Опади не очікуються, тільки місцями по області вдень короткочасний дощ та гроза.

У столиці температура вночі складе 15-17°, вдень 27-29°. В по області - вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температурні рекорди

У Києві 5 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.

Окрім того, цьогорічна весна у столиці увійшла до двадцятки найтепліших в історії. Середня температура повітря склала 10,1 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

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