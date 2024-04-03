UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України сьогодні, 3 квітня, накриють дощі. При цьому очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

По прогнозу синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У західних, північних і Вінницькій областях, а вдень місцями і на крайньому сході країни та в Приазов'ї очікується невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза. На решті території буде без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +12 +17 градусів, а у південній частині до +20.

На високогір'ї Карпат прогнозується невеликий дощ. Температура повітря вдень буде +4 +9.

 

Погода в Україні

Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні