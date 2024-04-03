Частину України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

По прогнозу синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У західних, північних і Вінницькій областях, а вдень місцями і на крайньому сході країни та в Приазов'ї очікується невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза. На решті території буде без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +12 +17 градусів, а у південній частині до +20.

На високогір'ї Карпат прогнозується невеликий дощ. Температура повітря вдень буде +4 +9.