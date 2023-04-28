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Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 15:29
Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные Фото: Часть Украины накроют дожди с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть Украины на выходных накроют дожди с грозами. При этом ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Так, по данным синоптиков, в последующие трое суток в восточной и юго-восточной части страны ожидаются небольшие и умеренные дожди. При этом ближайшей ночью в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами прогнозируются значительные дожди, а также грозы.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +10 +17.

На остальной территории преимущественно будет без осадков. Температура ночью составит +1 +6 градусов, а на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0 -5. Температура воздуха днем составит +12 +18 градусов.

Ветер в Украине северных направлений, 5-10 м/с. Завтра в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях ожидаются местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат будет без осадков, лишь днем 30 апреля небольшой дождь. Температура ночью составит 0 -5, а днем +1 +6 градусов.

Напомним, с 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.

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