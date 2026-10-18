Частину України накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 18 жовтня, знову похолоднішає. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.
Вранці у Вінницькій,Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман.
Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно, часом дощ.
Вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.
За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".