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Частину України накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 18 жовтня, знову похолоднішає. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вранці у Вінницькій,Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман.

Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

Фото: якою буде погода в Україні 18 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, часом дощ.

Вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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