Частину України накриє спека, в окремих регіонах - грозові дощі: прогноз на сьогодні

Сьогодні, 27 червня, в Україні буде спекотна погода і переважно без опадів. Короткочасні дощі з грозами теж можливі, але в окремих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

За попереднім прогнозом, послаблення спеки очікується орієнтовно з 2 липня.

У понеділок найвища температура очікується саме на заході країни - до +33...+38 градусів.

У неділю, 28 червня, у більшості областей України прогнозують +29...+34 градуси, а у західних областях - +33...+37 градусів.

Як зазначила Діденко, спека із заходу Європи поступово поширюватиметься на схід.

Температура повітря поступово підвищуватиметься, а вже сьогодні очікується близько +29 градусів.

У столиці 27 червня істотні опади малоймовірні через вплив антициклону.

Фото: якою буде погода в Україні 27 червня (інфографіка РБК-Україна)

В інших регіонах переважатиме суха погода.

Короткочасні грозові дощі найбільш ймовірні у східних областях, а також подекуди в центральній частині України.

На решті території країни температура буде стриманішою - +26...+29 градусів.

За словами синоптика, найспекотніше сьогодні буде у західних областях , де вдень очікується +30...+35 градусів.

Раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.