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Часть Украины накроет жара, в отдельных регионах - грозовые дожди: прогноз на сегодня

07:00 27.06.2026 Сб
2 мин
Температура повысится до +35
aimg Ирина Глухова
Часть Украины накроет жара, в отдельных регионах - грозовые дожди: прогноз на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 27 июня (Getty Images)
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Сегодня, 27 июня, в Украине будет жаркая погода и преимущественно без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны, но в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

По словам синоптика, самое жаркое сегодня будет в западных областях , где днем ожидается +30...+35 градусов.

На остальной территории страны температура будет более сдержанной - +26...+29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в центральной части Украины.

В других регионах преобладает сухая погода.

Часть Украины накроет жара, в отдельных регионах - грозовые дожди: прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 27 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 27 июня существенные осадки маловероятны из-за влияния антициклона.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, а уже сегодня ожидается около +29 градусов.

Что дальше с погодой

Как отметила Диденко, жара с запада Европы будет постепенно распространяться на восток.

В воскресенье, 28 июня, в большинстве областей Украины прогнозируют +29...+34 градуса, а в западных областях - +33...+37 градусов.

В понедельник самая высокая температура ожидается именно на западе страны – до +33…+38 градусов.

По предварительному прогнозу ослабление жары ожидается ориентировочно со 2 июля.

Ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканской жаре и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара – температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.

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