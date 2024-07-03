Частину України накриє спека до +38 градусів

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність.

В західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних та Житомирській областях вночі становитиме +10 +15 градусів, а вдень +19 +24. При цьому зазначається, що в Карпатах вночі буде +6 +11 градусів, а вдень +13 +18°.

На решті території України вночі очікується +16 +21 градус, а вдень +28 +33. Однак у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями буде сильна спека +35 +38 градусів.