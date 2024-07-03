UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України накриє спека до +38 градусів

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 липня, в частині України температура повітря сягатиме +38 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність.

В західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних та Житомирській областях вночі становитиме +10 +15 градусів, а вдень +19 +24. При цьому зазначається, що в Карпатах вночі буде +6 +11 градусів, а вдень +13 +18°. 

На решті території України вночі очікується +16 +21 градус, а вдень +28 +33. Однак у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями буде сильна спека +35 +38 градусів.

Сьогодні в Україні очікується від +17 до +37 градусів. Дощі з грозами очікуються на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр