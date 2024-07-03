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Часть Украины накроет жара до +38 градусов

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 4 июля, в части Украины температура воздуха будет достигать +38 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, а днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных и Житомирской областях ночью составит +10 +15 градусов, а днем +19 +24. При этом отмечается, что в Карпатах ночью будет +6 +11 градусов, а днем +13 +18°. 

На остальной территории Украины ночью ожидается +16 +21 градус, а днем +28 +33. Однако в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами будет сильная жара +35 +38 градусов.

Сегодня в Украине ожидается от +17 до +37 градусов. Дождь с грозами ожидается на западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях.

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