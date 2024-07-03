Часть Украины накроет жара до +38 градусов
В четверг, 4 июля, в части Украины температура воздуха будет достигать +38 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность.
В западных, Житомирской, Винницкой, а днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных и Житомирской областях ночью составит +10 +15 градусов, а днем +19 +24. При этом отмечается, что в Карпатах ночью будет +6 +11 градусов, а днем +13 +18°.
На остальной территории Украины ночью ожидается +16 +21 градус, а днем +28 +33. Однако в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами будет сильная жара +35 +38 градусов.
Сегодня в Украине ожидается от +17 до +37 градусов. Дождь с грозами ожидается на западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях.
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