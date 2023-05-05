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Частину України охопила повітряна тривога: повідомляють про зліт російських бомбардувальників

Ілюстративне фото: частину України охопила повітряна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У низці областей України у п'ятницю, 5 травня, оголосили повітряну тривогу. Тим часом моніторингові канали повідомляють про можливий зліт чотирьох ворожих бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту карту тривог.

Оновлено від 18:05. По Україні пішли відбої тривог.

Оновлено від 17:36. Київська ОВА попереджає про ракетну небезпеку. Мешканців просять пройти в укриття та перебувати там до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено від 17:29. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

Оновлено від 17:23. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни завдали ракетного удару по Краматорському району.

Оновлено від 17:08. Тривогу оголосили у Києві та області, а також на Житомирщині та Вінниччині.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу.

Водночас моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так.

Нагадаємо, під час тривогу у Слов'янську пролунали вибухи.

До того ж, у Херсоні вже двічі за сьогодні повідомляли про вибухи.

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Війна Росії проти Українивоздушная тревога