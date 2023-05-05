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Часть Украины охватила воздушная тревога: сообщают о взлете российских бомбардировщиков

Иллюстративное фото: часть Украины охватила воздушная тревога (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В ряде областей Украины в пятницу, 5 мая, была объявлена воздушная тревога. Тем временем мониторинговые каналы сообщают о возможном взлете четырех вражеских бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тривог.

Обновлено от 17:08. Тревогу объявили в Киеве и области, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призывает не игнорировать тревогу.

В то же время мониторинговые каналы сообщают о взлете российских самолетов Ту-22М3 и пуске ракет с Каспийского направления.

На данный момент карта воздушных тревог выглядит так.

Напомним, во время тревоги в Славянске раздались взрывы.

К тому же, в Херсоне уже дважды за сегодня сообщали о взрывах.

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Война России против Украинывоздушная тревога