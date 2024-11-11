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Частину траси Одеса-Рені вночі перекриють: у чому причина

Фото: на транзитній ділянці дороги "Одеса-Рені" вночі призупинять рух транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" в ніч на 12 листопада призупинять рух транспортних засобів. Частина траси буде перекрита з 01:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Згідно з інформацією, наданою молдовськими колегами, у період з 01:00 до 04:00 12 листопада 2024 року на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів", - повідомили у ДПСУ.

У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів через контрольні пости "Маяки" та "Удобне" буде тимчасово призупинено. 

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада на трасі "Одеса-Рені" також тимчасово призупиняли рух транспорту.

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ОдесаДПСУ