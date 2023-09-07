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Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі

Київ, Четвер 07 вересня 2023 22:36
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Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

За її словами, зараз частина виплат потребує ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тому слід оцінити, наскільки виправдано проводити такі платежі.

Верещук нагадала, що зараз Україна продовжує виплати окремим категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Також тривають і виплати субсидій та пільг, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

"Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію і нададуть робочі пропозиції", - уточнила міністр.

Виплати українцям

Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроект, що регулює виплати військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин.

Також ми писали, що в Україні повертають виплати окремій категорії людей.

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Ірина Верещук виплати Війна Росії проти України
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