Частину послуг у "Дії" та ЦНАПах поставили на паузу: що трапилося

В Україні тимчасово перестали працювати деякі послуги у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в "Дії".

РБК-Україна з посиланням на "Дію" розповідає, що і чому не працює та коли відновлять доступ.

У "Дії" зазначають, що вже з 25 вересня онлайн- та офлайн-сервіси мають повернутися до звичного режиму роботи.

Ці послуги тимчасово не можна отримати у застосунку "Дія", ЦНАПах та органах реєстрації.

На паузі зараз три послуги, пов'язані з реєстрацією місця проживання :

З 20 до 24 вересня частина послуг тимчасово недоступна онлайн та офлайн. Обмеження пов'язані з плановим оновленням системи Міністерства внутрішніх справ .

Раніше РБК-Україна писало, що студенти можуть оформлювати низку документів та державних послуг онлайн через "Дію", без черг і походів до ЦНАПів. Зокрема, цифрові сервіси поступово спрощують вирішення питань, пов'язаних із навчанням та проживанням студентів.

Також ми розповідали, що в Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання дітей із сімей військовополонених та зниклих безвісти. Тепер для цього не потрібна згода другого з батьків, якщо він перебуває у полоні або має статус зниклого безвісти.