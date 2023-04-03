Частину міста в Японії біля "Фукусіми" очистили: мешканцям дозволили повернутися в будинки

Уряд Японії скасував наказ про евакуацію після аварії на АЕС "Фукусіма" для мешканців невеликого району міста Томіока на південний захід від зруйнованої станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Територія площею близько 4 квадратних кілометрів, на якій було знято обмеження на в'їзд, є частиною міста Томіока, більша частина якого вже була знову відкрита після землетрусу та цунамі у березні 2011 року.
Колишні жителі та гості міста святкували відкриття району, прогулюючись вулицею, відомою як "тунель квітучої сакури".
"Скасування евакуації - це в жодному разі не кінцева мета, а початок відновлення регіону", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, пообіцявши продовжити роботу з ліквідації всіх заборонених зон.
Після аварії на АЕС у 2011 році понад 160 тисяч жителів були змушені евакуюватись. Близько 30 тисяч людей досі не можуть повернутись додому.
Томіока - одне з 12 прилеглих міст, повністю або частково оголошених забороненими зонами. Дві ділянки в Томіоці, які знову відкрилися вперше за 12 років, є п'ятою частиною найбільш постраждалих заборонених зон і були обрані урядом країни для інтенсивної дезактивації.
Раніше ми писали, що Японія обмежить експорт 23 видів обладнання для виробництва напівпровідників, погодивши свої заходи контролю над торгівлею технологіями із заходами США щодо обмеження можливостей Китаю у виробництві передових мікросхем.
Також повідомлялося, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.