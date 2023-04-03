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Часть города в Японии возле "Фукусимы" очистили: жителям разрешили вернуться в дома

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Токио, Понедельник 03 апреля 2023 05:07
Часть города в Японии возле "Фукусимы" очистили: жителям разрешили вернуться в дома Фото: часть города в Японии возле "Фукусимы" очистили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии отменило приказ об эвакуации после аварии на АЭС "Фукусима" для жителей небольшого района города Томиока к юго-западу от разрушенной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Территория площадью около 4 квадратных километров, на которой были сняты ограничения на въезд, является частью города Томиока, большая часть которого уже была вновь открыта после землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Бывшие жители и гости города праздновали открытие района, прогуливаясь по улице, известной как "туннель цветущей сакуры".

"Отмена эвакуации — это ни в коем случае не конечная цель, а начало восстановления региона", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, пообещав продолжить работу по ликвидации всех запретных зон.

После аварии на АЭС в 2011 году более 160 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Около 30 тысяч человек до сих пор не могут вернуться домой.

Томиока — один из 12 близлежащих городов, полностью или частично объявленных запретными зонами. Два участка в Томиоке, которые вновь открылись впервые за 12 лет, представляют собой пятую часть наиболее пострадавших запретных зон и были выбраны правительством страны для интенсивной дезактивации.

Ранее мы писали, что Япония ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников, согласовав свои меры контроля над торговлей технологиями с мерами США по ограничению возможностей Китая в производстве передовых микросхем.

Также сообщалось, что правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

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Япония Фукусима АЭС
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