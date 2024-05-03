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Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі

Берлін, П'ятниця 03 травня 2024 15:28
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Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі Фото: частину Берліна накрив токсичний дим 3 травня (berlin.de)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула на металургійному заводі у столиці Німеччини у п'ятницю, 3 травня. Частину Берліна накрив токсичний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel та офіційний сайт Берліна.

Пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь, про травмованих інформації немає.

Частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів. Як пише офіційний сайт міста, є загроза викиду хімікатів через пожежу. Жителі столиці отримали сповіщення про небезпеку.

Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі

Фото: у Берліні токсичний дим (twitter.com/Berliner_Fw)

Влада Берліна просить містян за можливості сидіти вдома, закрити вікна та двері, а також вимкнути системи вентиляції.

Німецькі ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що на підприємстві зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Фахівці виміряють вміст шкідливих речовин у повітрі.

Нагадаємо, днями у Росії спалахнула масштабна пожежа. У Бурятії горів ліс, вогонь поширився на понад 100 гектарів.

Також нещодавно у Бразилії спалахнув недобудований 33-поверховий хмарочос. Ліквідовувати вогонь було складно, оскільки пожежа була на верхніх поверхах.

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