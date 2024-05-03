Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі

Потужна пожежа спалахнула на металургійному заводі у столиці Німеччини у п'ятницю, 3 травня. Частину Берліна накрив токсичний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel та офіційний сайт Берліна.

Пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь, про травмованих інформації немає.

Частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів. Як пише офіційний сайт міста, є загроза викиду хімікатів через пожежу. Жителі столиці отримали сповіщення про небезпеку.

Фото: у Берліні токсичний дим (twitter.com/Berliner_Fw)

Влада Берліна просить містян за можливості сидіти вдома, закрити вікна та двері, а також вимкнути системи вентиляції.