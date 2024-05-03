Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі
Потужна пожежа спалахнула на металургійному заводі у столиці Німеччини у п'ятницю, 3 травня. Частину Берліна накрив токсичний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel та офіційний сайт Берліна.
Пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь, про травмованих інформації немає.
Частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів. Як пише офіційний сайт міста, є загроза викиду хімікатів через пожежу. Жителі столиці отримали сповіщення про небезпеку.
Фото: у Берліні токсичний дим (twitter.com/Berliner_Fw)
Влада Берліна просить містян за можливості сидіти вдома, закрити вікна та двері, а також вимкнути системи вентиляції.
Німецькі ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що на підприємстві зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Фахівці виміряють вміст шкідливих речовин у повітрі.
Нагадаємо, днями у Росії спалахнула масштабна пожежа. У Бурятії горів ліс, вогонь поширився на понад 100 гектарів.
Також нещодавно у Бразилії спалахнув недобудований 33-поверховий хмарочос. Ліквідовувати вогонь було складно, оскільки пожежа була на верхніх поверхах.
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