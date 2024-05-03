Часть Берлина накрыл токсичный дым из-за пожара на металлургическом заводе

Мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в столице Германии в пятницу, 3 мая. Часть Берлина накрыл токсичный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel и официальный сайт Берлина.

Немецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что на предприятии хранилась серная кислота и цианид меди. Специалисты измеряют содержание вредных веществ в воздухе.

Власти Берлина просят горожан по возможности сидеть дома, закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции.

Часть Берлина охватила токсичный дым, он виден из разных районов. Как пишет официальный сайт города, есть угроза выброса химикатов из-за пожара. Жители столицы получили уведомления об угрозе.

Пожар вспыхнул на металлотехнологическом предприятии в районе Лихтерфельде. Огонь охватил территорию площадью в 2000 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь, о травмированной информации нет.

Напомним, на днях в России вспыхнул масштабный пожар. В Бурятии горел лес, огонь распространился более чем на 100 гектаров.

Также недавно в Бразилии вспыхнул недостроенный 33-этажный небоскреб. Ликвидировать огонь было сложно, поскольку пожар был на верхних этажах.

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