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У части украинцев с августа могут забрать паспорта-книжечки

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Четверг 06 июля 2023 11:58
У части украинцев с августа могут забрать паспорта-книжечки Фото: у части украинцев с августа могут забрать паспорта-книжечки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам, которым исполнилось 25 или 45 лет с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа текущего года. Если этого не сделать - паспорт подлежит обмену на id-карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как пишет МВД, в Украине, после отмены карантина, который был введен из-за пандемии COVID-19, были восстановлены сроки для вклеивания фотографий в паспорт-книжечку по достижению 25- или 45-летнего возраста.

"Поэтому, если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту", - пишет пресс-служба.

Министерство призывает внимательно проверить все свои паспортные документы и в случае необходимости - обратиться в подразделение ГМС или ЦНАП за дополнительной информацией.

Добавим, что согласно данным Государственной миграционной службы, законодательство не определяет конечной даты действия паспортов образца 1994 года.

Когда паспорт-книжечку заменяют на ID-карту:

  • в случае утраты или похищения документа;
  • в случае повреждения паспорта;
  • в случае смены фамилии или других персональных данных;
  • в случае, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет.

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