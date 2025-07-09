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В частині України оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Ілюстративне фото: В частині України оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На завтра, 10 липня, в частині областей України оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть у 10 регіонах як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують значні дощі та грози. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях очікуються сильні зливи, через що запроваджено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Рівні небезпеки

Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки - це частина системи попередження про небезпечні метеорологічні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони допомагають визначити рівень загрози для населення та об’єктів інфраструктури.

Жовтий рівень (І рівень небезпеки):

  • погодні умови потенційно небезпечні;
  • можливі локальні порушення в роботі транспорту, енергопостачання, підвищений ризик для людей на вулиці;
  • слід бути уважним, уникати ризикових дій.

Помаранчевий рівень (ІІ рівень небезпеки):

  • погодні умови небезпечні;
  • значне ускладнення повсякденного життя: сильні зливи, грози, шквали, підтоплення;
  • можливі перебої в русі транспорту, аварії, пошкодження інфраструктури;
  • варто максимально обмежити пересування та слідкувати за повідомленнями ДСНС.

Погода в Україні у липні

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на липень - другий і традиційно найспекотніший місяць літа.

Крім того, в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови третьої декади червня 2025 року в різних регіонах України та розповіли, як вони позначилися на рості та розвитку сільськогосподарських культур. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Погода в УкраїніШтормове попередження