В частині України оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Погода в Україні у липні

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на липень - другий і традиційно найспекотніший місяць літа.

Крім того, в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови третьої декади червня 2025 року в різних регіонах України та розповіли, як вони позначилися на рості та розвитку сільськогосподарських культур. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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