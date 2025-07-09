В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Погода в Украине в июле в июле

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на июль - второй и традиционно самый жаркий месяц лета.

Кроме того, в Укргидрометцентре подытожили погодные условия третьей декады июня 2025 года в разных регионах Украины и рассказали, как они сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

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