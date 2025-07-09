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В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Иллюстративное фото: В части Украины объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На завтра, 10 июля, в части областей Украины объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, дожди пройдут в 10 регионах как днем, так и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют значительные дожди и грозы. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях ожидаются сильные ливни, из-за чего введен II уровень опасности (оранжевый).

Уровни опасности

Желтый и оранжевый уровни опасности - это часть системы предупреждения об опасных метеорологических явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они помогают определить уровень угрозы для населения и объектов инфраструктуры.

Желтый уровень (І уровень опасности):

  • погодные условия потенциально опасны;
  • возможны локальные нарушения в работе транспорта, энергоснабжения, повышенный риск для людей на улице;
  • следует быть внимательным, избегать рисковых действий.

Оранжевый уровень (II уровень опасности):

  • погодные условия опасны;
  • значительное осложнение повседневной жизни: сильные ливни, грозы, шквалы, подтопления;
  • возможны перебои в движении транспорта, аварии, повреждения инфраструктуры;
  • стоит максимально ограничить передвижение и следить за сообщениями ГСЧС.

 

Погода в Украине в июле в июле

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на июль - второй и традиционно самый жаркий месяц лета.

Кроме того, в Укргидрометцентре подытожили погодные условия третьей декады июня 2025 года в разных регионах Украины и рассказали, как они сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждение