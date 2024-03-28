У частині України оголосили штормове попередження: де очікувати негоду

Завтра, 29 березня, майже по усій Україні очікуються сильні пориви вітру. Зокрема місцями можливі значні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"29 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі", - пише пресслужба.
Штормове попередження оголосили по усій території України, окрім:
Фото: у частині України оголосили штормове попередження (facebook.com/UkrHMC)
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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