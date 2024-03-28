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У частині України оголосили штормове попередження: де очікувати негоду

Фото: у частині України оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 29 березня, майже по усій Україні очікуються сильні пориви вітру. Зокрема місцями можливі значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"29 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі", - пише пресслужба. 

Штормове попередження оголосили по усій території України, окрім: 

  • Чернігівської; 
  • Сумської; 
  • Харківської; 
  • Полтавської областей. 

Фото: у частині України оголосили штормове попередження (facebook.com/UkrHMC) 

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним. 

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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