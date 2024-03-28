В части Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду

"29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди", - пишет пресс-служба.

Штормовое предупреждение объявили по всей территории Украины, кроме:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской областей.

Фото: в части Украины объявили штормовое предупреждение (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.