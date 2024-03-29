ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет

П'ятниця 29 березня 2024 17:33
UA EN RU
В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:28 повітряну тривогу оголошено в:

  • Вінницькій;
  • Одеській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Донецькій областях.

В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

"Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22", - пише пресслужба Повітряних сил.

Атака на Україну у ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії