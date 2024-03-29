В частині України оголосили повітряну тривогу, існує загроза пусків ракет

В низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:28 повітряну тривогу оголошено в: Вінницькій;

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Сумській;

Донецькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Що кажуть Повітряні сили "Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22", - пише пресслужба Повітряних сил. Атака на Україну у ніч на 29 березня У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.