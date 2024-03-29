В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:28 воздушная тревога объявлена в: Винницкой;

Одесской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Сумской;

Донецкой областях.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) Что говорят Воздушные силы "Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22", - пишет пресс-служба Воздушных сил. Атака на Украину в ночь на 29 марта В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.