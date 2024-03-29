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В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет

Пятница 29 марта 2024 17:33
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В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:28 воздушная тревога объявлена в:

  • Винницкой;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Донецкой областях.

В части Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза пусков ракет
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 29 марта

В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.

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