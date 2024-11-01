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У частині Сум зникло водопостачання: яка причина

Фото: водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах сьогодні вранці, 1 листопада, було припинено водопостачання до будинків на низці вулиць. Це пов'язане з аварією на водомережі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Зазначається, що це торкнулося 14 вулиць, провулків та площа.

Так, за даними сумського комунального підприємства "Міськводоканал", сьогодні з 5:45 припинена подача води до будинків "для ліквідації пориву на водомережі діаметром 200 мм", що стався у центрі міста на площі Незалежності.

Йдеться про такі адреси:

  • площа Незалежності,
  • провул. Сурогінський,
  • провул. Миколи Мурашка,
  • провул. Гната Хоткевича,
  • вул. Героїв Сумщини,
  • вул. Нижньовоскресенська, 
  • вул. Соборна,
  • вул. Нижньособорна,
  • вул. Оскара Гансена,
  • вул. Воскресенська,
  • вул. Полкової сотні,
  • вул. Никанора Онацького,
  • провул. Пляжний,
  • провул. Монастирський.

В заяві "Міськводоканалу" також вказується, що постачання води "буде відновлене після завершення аварійно-ремонтних робіт".

Ситуація з водою у Сумах

Зазначимо, що у цьому місті через постійні російські удари по об'єктах енергетики та критичної інфраструктури - проблеми з енергопостачанням та водопостачанням фіксуються не рідко.

Річ у тім, що виходять з ладу насосні станції через відсутність електроенергії внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, подача води зникає і через ремонтно-аварійні роботи, що відбуваються час від часу.
 
Так, наприклад, у Сумах 25 жовтня зупиняла роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання. 

Перед тим на початку жовтня зупинялася одна з водонасосних станцій у Сумах. Причиною тоді було проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.

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СумиАваріяВодопостачання