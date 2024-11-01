В части Сум пропало водоснабжение: какая причина

В Сумах сегодня утром, 1 ноября, было прекращено водоснабжение домов на ряде улиц. Это связано с аварией на водосети.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Отмечается, что это коснулось 14 улиц, переулков и площади.
Так, по данным сумского коммунального предприятия "Горводоканал", сегодня с 5:45 прекращена подача воды в дома "для ликвидации порыва на водосети диаметром 200 мм", произошедшего в центре города на площади Независимости.
Речь идет о таких адресах:
В заявлении "Горводоканала" также указывается, что подача воды "будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ".
Отметим, что в этом городе из-за постоянных российских ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры - проблемы с энергоснабжением и водоснабжением фиксируются не редко.
Дело в том, что выходят из строя насосные станции из-за отсутствия электроэнергии в результате вражеских обстрелов. Кроме того, подача воды пропадает и из-за происходящих время от времени ремонтно-аварийных работ.
Так, например, в Сумах 25 октября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.
Перед этим в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной было проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.