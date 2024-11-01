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В части Сум пропало водоснабжение: какая причина

Фото: водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах сегодня утром, 1 ноября, было прекращено водоснабжение домов на ряде улиц. Это связано с аварией на водосети.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Отмечается, что это коснулось 14 улиц, переулков и площади.

Так, по данным сумского коммунального предприятия "Горводоканал", сегодня с 5:45 прекращена подача воды в дома "для ликвидации порыва на водосети диаметром 200 мм", произошедшего в центре города на площади Независимости.

Речь идет о таких адресах:

  • площадь Независимости,
  • переул. Сурогонский,
  • переул. Николая Мурашко,
  • переул. Гната Хоткевича,
  • ул. Героев Сумщины,
  • ул. Нижневоскресенская,
  • ул. Соборная,
  • ул. Нижнесоборная,
  • ул. Оскара Гансена,
  • ул. Воскресенская,
  • ул. Полковой сотни,
  • ул. Никанора Онацкого,
  • переул. Пляжный,
  • переул. Монастырский.

В заявлении "Горводоканала" также указывается, что подача воды "будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ".

Ситуация с водой в Сумах

Отметим, что в этом городе из-за постоянных российских ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры - проблемы с энергоснабжением и водоснабжением фиксируются не редко.

Дело в том, что выходят из строя насосные станции из-за отсутствия электроэнергии в результате вражеских обстрелов. Кроме того, подача воды пропадает и из-за происходящих время от времени ремонтно-аварийных работ.

Так, например, в Сумах 25 октября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.

Перед этим в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной было проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.

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СумыАварияВодоснабжение