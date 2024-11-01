В части Сум пропало водоснабжение: какая причина

Отмечается, что это коснулось 14 улиц, переулков и площади.

Так, по данным сумского коммунального предприятия "Горводоканал", сегодня с 5:45 прекращена подача воды в дома "для ликвидации порыва на водосети диаметром 200 мм", произошедшего в центре города на площади Независимости.

Речь идет о таких адресах:

площадь Независимости,

переул. Сурогонский,

переул. Николая Мурашко,

переул. Гната Хоткевича,

ул. Героев Сумщины,

ул. Нижневоскресенская,

ул. Соборная,

ул. Нижнесоборная,

ул. Оскара Гансена,

ул. Воскресенская,

ул. Полковой сотни,

ул. Никанора Онацкого,

переул. Пляжный,

переул. Монастырский.

В заявлении "Горводоканала" также указывается, что подача воды "будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ".

Ситуация с водой в Сумах

Отметим, что в этом городе из-за постоянных российских ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры - проблемы с энергоснабжением и водоснабжением фиксируются не редко.

Дело в том, что выходят из строя насосные станции из-за отсутствия электроэнергии в результате вражеских обстрелов. Кроме того, подача воды пропадает и из-за происходящих время от времени ремонтно-аварийных работ.

Так, например, в Сумах 25 октября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.

Перед этим в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной было проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.