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В частині Севастополя внаслідок негоди воду подаватимуть по графіку

Фото: в частині Севастополя внаслідок негоди воду подаватимуть по графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через ліквідацію негоди у частині Севастополя воду подаватимуть за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Через ліквідацію негоди графіки водопостачання запровадили у: 

  • Гагарінському;
  • Ленінському;
  • Балаклавському;
  • Нахімовському районах Севастополя.

Воду подаватимуть із: 

  • 9:00 до 12:30;
  • 19:00 до 22:00.

Водночас у Цукровій голівці та Штурмовому обіцяють відновити водопостачання до 17:00. 

В деяких районах Севастополя води не буде протягом дня, втім, "губернатор" не вточнив їх назви. 

Осінній шторм у Криму

26 листопада тимчасово окупований Крим накрила потужна негода. У ЗМІ охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Тоді півмільйона абонентів залишилися без світла.

Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні.

Згідно із заявою російської "влади" Криму, через тодішній шторм загинуло п'ятеро людей.

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