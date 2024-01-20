В частині Севастополя внаслідок негоди воду подаватимуть по графіку

Через ліквідацію негоди графіки водопостачання запровадили у:

Гагарінському;

Ленінському;

Балаклавському;

Нахімовському районах Севастополя.

Воду подаватимуть із:

9:00 до 12:30;

19:00 до 22:00.

Водночас у Цукровій голівці та Штурмовому обіцяють відновити водопостачання до 17:00.

В деяких районах Севастополя води не буде протягом дня, втім, "губернатор" не вточнив їх назви.

Осінній шторм у Криму

26 листопада тимчасово окупований Крим накрила потужна негода. У ЗМІ охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Тоді півмільйона абонентів залишилися без світла.

Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні.

Згідно із заявою російської "влади" Криму, через тодішній шторм загинуло п'ятеро людей.