В частині Севастополя внаслідок негоди воду подаватимуть по графіку

Через ліквідацію негоди у частині Севастополя воду подаватимуть за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
Через ліквідацію негоди графіки водопостачання запровадили у:
Воду подаватимуть із:
Водночас у Цукровій голівці та Штурмовому обіцяють відновити водопостачання до 17:00.
В деяких районах Севастополя води не буде протягом дня, втім, "губернатор" не вточнив їх назви.
26 листопада тимчасово окупований Крим накрила потужна негода. У ЗМІ охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Тоді півмільйона абонентів залишилися без світла.
Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні.
Згідно із заявою російської "влади" Криму, через тодішній шторм загинуло п'ятеро людей.
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