В части Севастополя в результате непогоды воду будут подавать по графику

Из-за ликвидации непогоды графики водоснабжения ввели в:

Гагаринском;

Ленинском;

Балаклавском;

Нахимовском районах Севастополя.

Воду будут подавать с:

9:00 до 12:30;

19:00 до 22:00.

В то же время в Сахарной головке и Штурмовом обещают восстановить водоснабжение до 17:00.

В некоторых районах Севастополя воды не будет в течение дня, впрочем, "губернатор" не уточнил их названия.

Осенний шторм в Крыму

26 ноября временно оккупированный Крым накрыло мощное ненастье. В СМИ окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Тогда полмиллиона абонентов остались без света.

В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине.

Согласно заявлению российских "властей" Крыма, из-за тогдашнего шторма погибли пять человек.