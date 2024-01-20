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В части Севастополя в результате непогоды воду будут подавать по графику

Фото: в части Севастополя в результате непогоды воду будут подавать по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за ликвидации непогоды в части Севастополя воду будут подавать по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Из-за ликвидации непогоды графики водоснабжения ввели в: 

  • Гагаринском;
  • Ленинском;
  • Балаклавском;
  • Нахимовском районах Севастополя.

Воду будут подавать с: 

  • 9:00 до 12:30;
  • 19:00 до 22:00.

В то же время в Сахарной головке и Штурмовом обещают восстановить водоснабжение до 17:00. 

В некоторых районах Севастополя воды не будет в течение дня, впрочем, "губернатор" не уточнил их названия.

Осенний шторм в Крыму

26 ноября временно оккупированный Крым накрыло мощное ненастье. В СМИ окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Тогда полмиллиона абонентов остались без света.

В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине.

Согласно заявлению российских "властей" Крыма, из-за тогдашнего шторма погибли пять человек.

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