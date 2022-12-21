У частині регіонів мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Здебільшого без опадів, лише у північно-східній частині та в Луганській області невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах у західних та північних областях подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах місцями 5-10° морозу. Вдень очікується 0-5° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла.

Погода у Київській області

В області також без опадів, але хмарно з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік.

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