UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У частині регіонів мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 21 грудня, в Україні підвищиться температура повітря. При цьому у північно-східних регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Здебільшого без опадів, лише у північно-східній частині та в Луганській області невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах у західних та північних областях подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах місцями 5-10° морозу. Вдень очікується 0-5° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла.

Погода у Київській області

В області також без опадів, але хмарно з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали актуальний прогноз погоди в Україні на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві