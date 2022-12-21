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В части регионов мокрый снег и порывы ветра в Карпатах: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 21 декабря, в Украине повысится температура воздуха. В северо-восточных регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В основном без осадков, только в северо-восточной части и в Луганской области небольшой мокрый снег, днем с дождем.

На дорогах в западных и северных областях местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах местами 5-10° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге страны 4-9° тепла.

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В области также без осадков, но облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год.

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