В части Полтавской области ввели карантин: в чем причина
В Полтавской области была обнаружена африканская чума свиней. В четырех селах ввели карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Полтавской области.
Отмечается, что в частном хозяйстве в селе Миловидовка Кременчугского района погибли десять свиней. Владельцы животных 10 октября сообщили об этом Государственной службе ветеринарной медицины.
Специалисты установили, что у животных был вирус африканской чумы свиней.
На следующий день, 11 октября, в селе Миловидовка и трех близлежащих селах Гориславка, Коржевка и Олефировка ввели карантин.
Также в восьми населенных пунктах определили зоны защиты и наблюдения. Речь идет о селах Мирная, Вальная, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Ялынке и Погребовская.
Африканская чума свиней
Это вирусная болезнь, которая не опасна для людей, но несет смертельную угрозу для свиней. Лекарства и вакцины от заболевания нет, поэтому важно не допускать его распространения.
Напомним, ранее в Чернобыльской зоне был введен карантин вблизи бывшего населенного пункта Буда-Варовичи. Причиной было обнаруженное у волка бешенство.
Также мы писали, что в Киеве вводили карантин из-за опасного растения.
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