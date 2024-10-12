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В части Полтавской области ввели карантин: в чем причина

Полтава, Суббота 12 октября 2024 13:41
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В части Полтавской области ввели карантин: в чем причина Фото: в Полтавской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области была обнаружена африканская чума свиней. В четырех селах ввели карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Полтавской области.

Отмечается, что в частном хозяйстве в селе Миловидовка Кременчугского района погибли десять свиней. Владельцы животных 10 октября сообщили об этом Государственной службе ветеринарной медицины.

Специалисты установили, что у животных был вирус африканской чумы свиней.

На следующий день, 11 октября, в селе Миловидовка и трех близлежащих селах Гориславка, Коржевка и Олефировка ввели карантин.

Также в восьми населенных пунктах определили зоны защиты и наблюдения. Речь идет о селах Мирная, Вальная, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Ялынке и Погребовская.

Африканская чума свиней

Это вирусная болезнь, которая не опасна для людей, но несет смертельную угрозу для свиней. Лекарства и вакцины от заболевания нет, поэтому важно не допускать его распространения.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне был введен карантин вблизи бывшего населенного пункта Буда-Варовичи. Причиной было обнаруженное у волка бешенство.

Также мы писали, что в Киеве вводили карантин из-за опасного растения.

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Полтавская область ГСЧС Карантин
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