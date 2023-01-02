Частина України буде зі світлом щонайменше до вечора: список областей

Запоріжжя

Протягом дня електроенергію у Запоріжжі та області не вимикатимуть до 18:00.



"Наразі обсяги енергоспоживання по Запорізькій області знаходяться у межах лімітів, доведених на сьогодні НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Вінниця

Частково скасовано обмеження електроспоживання і у Вінниці та регіоні. Так, обленерго оновило графік знеструмлень на 2 січня.

Зміни в графіку є наступними:

1 черга: 18:00-20:00;

2 черга: 20:00-22:00;

3 черга: 16:00-18:00, 22:00-00:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" - в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Івано-Франківськ

"Прикарпаттяобленерго" повідомило, що попередньо до 16:00 вимкнень електроенергії за графіками не буде", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

Вона додала, що після 16:00 енергетики повернуться до графіків, опублікованих раніше, якщо на той час не буде додаткових вказівок.

Cуми

За даними голови ОВА Дмитра Живицького, 2 січня до 16:00 у Сумській області графіки погодинних відключень будуть скасовані.

"Тобто стабілізаційні обмеження не діятимуть. Із 16:00 ймовірно повернемось до графіка +4/-2", - додав він.

Львів

Станом на ранок у Львівській області відключень електроенергії не застосовують.

"Упродовж дня ситуація може змінюватись і почне діяти графік погодинних відключень", - додав голова ОВА Максим Козицький.

Миколаїв

За даними голови ОВА Віталія Кіма, наразі регіон перебуває без відключень електроенергії.

Черкаси

2 січня за відсутності обмеження ліміту потужності по Черкаській області від НЕК "Укренерго" застосовуватися графіки погодинних відключень до 16:00 не будуть.

"Зауважуємо, що у разі погіршення ситуації можливі застосування аварійних відключень", - додають в ПАТ "Черкасиобленерго".