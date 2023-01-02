Часть Украины будет со светом минимум до вечера: список областей

Запорожье

В течение дня электроэнергию в Запорожье и области не будут выключать до 18:00.

"В настоящее время объемы энергопотребления по Запорожской области находятся в пределах лимитов, доведенных на сегодняшний день НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Винница

Частично отменены ограничения электропотребления в Виннице и регионе. Так, облэнерго обновило график отключений на 2 января.

Изменения в графике следующие:

1 очередь: 18:00-20:00;

2 очередь: 20:00-22:00;

3 очередь: 16:00-18:00, 22:00-00:00.

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" - в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

Ивано-Франковск

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что предварительно до 16:00 отключений электроэнергии по графикам не будет", - рассказала глава ОВА Светлана Онищук.

Она добавила, что после 16:00 энергетики вернутся к графикам, опубликованным ранее, если к тому времени не будет дополнительных указаний.

Сумы

По данным главы ОВА Дмитрия Живицкого, 2 января до 16:00 в Сумской области графики почасовых отключений будут отменены.

"То есть стабилизационные ограничения не будут действовать. С 16:00 вероятно вернемся к графику +4/-2", - добавил он.

Львов

На утро во Львовской области отключений электроэнергии не применяют.

"В течение дня ситуация может изменяться и начнет действовать график почасовых отключений", - добавил глава ОВА Максим Козицкий.

Николаев

По данным главы ОВА Виталия Кима, в настоящее время регион находится без отключений электроэнергии.

Черкассы

2 января при отсутствии ограничения лимита мощности по Черкасской области от НЭК "Укрэнерго" применяться графики почасовых отключений до 16:00 не будут.

"Замечаем, что в случае ухудшения ситуации возможны применение аварийных отключений", - добавляют в ОАО "Черкассыоблэнерго".