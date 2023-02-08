UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В частині областей чути сирену: де оголосили повітряну тривогу

Фото: в частині областей України чути сирену (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Звуки сирени чути в частині північних та східних областей України у середу, 8 лютого. Там оголошено про сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу тривог.

У середу, 8 лютого, о 15:41 повітряну тривогу було оголошено у місті Київ та Київській області.

Окрім цього сирену було чути у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Запоріжскій областях.

Однак о 15:49 у столиці було її відмінено.

Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)

Станом на 15:57 повітряну тривогу було оголошено у Харківській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Фото: в частині областей України чути сирену (alerts.in.ua)

Нагадаємо, що в Україні вранці 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксували активність російської авіації.

Нагадаємо, в Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціявоздушная тревога