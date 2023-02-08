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В части областей слышно сирену: где объявили воздушную тревогу

Фото: в части областей Украины слышно сирену (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Звуки сирены слышны в части северных и восточных областей Украины в среду, 8 февраля. Там объявлено о сигнале воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

В среду, 8 февраля, в 15:41 воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.

Кроме этого сирена было слышно в Черниговской, Сумской, Черкасской и Запорожской областях.

Однако в 15:49 в столице ее отменили.

Фото: в части областей Украины слышно сирену (alerts.in.ua)

По состоянию на 15:57 воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областях.

Фото: в части областей Украины слышно сирену (alerts.in.ua)

Напомним, что в Украине утром 4 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Над Беларусью снова фиксировали активность российской авиации.

Напомним, в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадь 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ.

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Российская Федерациявоздушная тревога