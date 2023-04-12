В частині Куп'янського району можуть оголосити примусову евакуацію, - голова РВА

"Зараз цей механізм відпрацьовується. Думаю, найближчими днями узгодимо весь ланцюжок відповідальних на кожному етапі і... буде ухвалено рішення. Особливо це стосується дітей із батьками", - розповів голова РВА.

Як відзначив Конашевич, в першу чергу йдеться про Вільхуватську, Дворічанську та Петропавлівську громади. Там, згідно з даними райадміністрацій, загалом перебувають близько 100 дітей.

"Стосуватиметься це насамперед трьох громад - Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської, оскільки ці громади розташовані або біля кордону, звідки здійснюються обстріли населених пунктів, або біля лінії зіткнення, де обстріли мають абсолютно хаотичний характер і становлять загрозу", - додав Конашевич.

Зокрема голова РВА не виключив того, що примусова евакуація може торкнутись й Кіндрашівської громади.