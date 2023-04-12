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В части Купянского района могут объявить принудительную эвакуацию, - глава РВА

Фото: в части Купянского района могут объявить принудительную эвакуацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшие дни может быть принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких территориальных общин Купянского района Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Купянской районной военной администрации Андрея Конашевича во время брифинга.

"Сейчас этот механизм отрабатывается. Думаю, в ближайшие дни согласуем всю цепочку ответственных на каждом этапе и... будет принято решение. Особенно это касается детей с родителями", - рассказал глава РВА.

Как отметил Конашевич, в первую очередь речь идет об Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской громадах. Там, согласно данным райадминистраций, в целом находятся около 100 детей.

"Будет касаться это прежде всего трех громад - Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской, поскольку эти громады расположены или у границы, откуда осуществляются обстрелы населенных пунктов, или у линии соприкосновения, где обстрелы имеют абсолютно хаотичный характер и представляют угрозу", - добавил Конашевич.

В частности глава РВА не исключил того, что принудительная эвакуация может коснуться и Киндрашевской общины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время в Авдеевке правоохранители продолжают поиски детей, которых скрывают родители, которые не хотят эвакуироваться.

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