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У частині Криму росіяни відключать зв'язок і наставлять блокпости. У чому причина

Крим, Субота 22 лютого 2025 12:42
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У частині Криму росіяни відключать зв'язок і наставлять блокпости. У чому причина Фото: у частині Криму росіяни відключать зв'язок і наставлять блокпости (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У двох районах Криму окупанти відключать мобільний зв'язок і встановлять блокпости. На півострові пройдуть навчання "БАРС-Крим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Нібито, мета навчань - протидія проникненню диверсійних груп до Криму.

"Формат навчань передбачає повне блокування адміністративних районів і оглядові заходи з 10:00 до 15:00", - повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Крім того, за його словами, "у зазначених районах можливе тимчасове відключення мобільного зв'язку".

"Усі екстрені служби будуть доступні дротовим телефонним зв'язком і через систему ЄДДС за номером 112", - додав він.

Ситуація в Криму

Російські війська захопили півострів Крим 2014 року. З того моменту армія РФ перетворила його на місце скупчення військових об'єктів.

Буквально 21 лютого повідомлялось, що окупанти в Криму очікують масштабних ударів через кілька днів. Зокрема, загарбники з підрозділів ППО намагаються уникнути перебування на позиціях, бо бояться потрапити під удари з боку Сил оборони України.

Нагадаємо, ще у квітні 2024 року повідомлялося, що ГУР готує третій удар по Керченському мосту, що з'єднує територію Росії з окупованим Кримом.

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