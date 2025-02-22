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В части Крыма россияне отключат связь и наставят блокпосты. В чем причина

Крым, Суббота 22 февраля 2025 12:42
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В части Крыма россияне отключат связь и наставят блокпосты. В чем причина Фото: в части Крыма россияне отключат связь и наставят блокпосты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В двух районах Крыма оккупанты отключат мобильную связь и установят блокпосты. На полуострове пройдут учения "БАРС-Крым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Якобы, цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп в Крым.

"Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00", - сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, по его словам, "в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи".

"Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112", - добавил он.

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. С того момента армия РФ превратила его в место скопления военных объектов.

Буквально 21 февраля сообщалось, что оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней. В частности, захватчики из подразделений ПВО пытаются избежать пребывания на позициях, потому что боятся попасть под удары со стороны Сил обороны Украины.

Напомним, еще в апреле 2024 года сообщалось, что ГУР готовит третий удар по Керченскому мосту, соединяющему территорию России с оккупированным Крымом.

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