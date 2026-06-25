UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У частині Києва ввели екстрені відключення світла

10:30 25.06.2026 Чт
1 хв
Що відомо про відключення?
aimg Олена Чупровська
Фото: відключення світла у Києві (Getty Images)

У Києві частково зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, відключення зафіксовані на лівому березі.

"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", - кажуть у ДТЕК.

Водночас причину відключень не повідомляють.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що через спеку в Україні зросло споживання електроенергії.

Читайте також: На Україну насувається спека. Чи буде плюс 40 градусів?

"Сьогодні, 25 червня, станом на 09:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у середу. Причина змін - утримання спекотної погоди на всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влітку українців можуть чекати відключення світла. Голова "Укренерго" Віталій Зайченко каже, що у разі, якщо тривала спека збігатиметься з обстрілами, світло можуть відключати приблизно на 5 годин на добу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕККиївБлекаут