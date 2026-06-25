У частині Києва ввели екстрені відключення світла

Зокрема, відключення зафіксовані на лівому березі.

"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", - кажуть у ДТЕК.

Водночас причину відключень не повідомляють.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що через спеку в Україні зросло споживання електроенергії.

"Сьогодні, 25 червня, станом на 09:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у середу. Причина змін - утримання спекотної погоди на всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів", - йдеться у повідомленні.