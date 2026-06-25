У частині Києва ввели екстрені відключення світла

У Києві частково зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зокрема, відключення зафіксовані на лівому березі.
"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", - кажуть у ДТЕК.
Водночас причину відключень не повідомляють.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що через спеку в Україні зросло споживання електроенергії.
"Сьогодні, 25 червня, станом на 09:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у середу. Причина змін - утримання спекотної погоди на всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що влітку українців можуть чекати відключення світла. Голова "Укренерго" Віталій Зайченко каже, що у разі, якщо тривала спека збігатиметься з обстрілами, світло можуть відключати приблизно на 5 годин на добу.