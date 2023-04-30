У частині Хмельницької області сьогодні вимкнуть світло: у чому причина

Енергетики попередили, що проведуть ще один етап робіт, який забезпечить суттєве поліпшення надійності передачі та розподілу електроенергії.

"Роботи спричинять короткочасне відключення електричної енергії, але воно триватиме не більше 20 хвилин та охопить такі мікрорайони Хмельницького як Заріччя, Озерна, Виставка, Лезневе", - йдеться у повідомленні.

Також фахівці знеструмлять Старосинявську громаду, частково не буде світла у Лісовогринівецькій та Красилівській територіальних громадах.

Нагадаємо, 28 квітня російська армія вдарила по одному з об'єктів генерації електроенергії у Донецькій області.

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