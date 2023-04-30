В части Хмельницкой области сегодня выключат свет: в чем причина

Энергетики предупредили, что будет проведен еще один этап работ, который обеспечит существенное улучшение надежности передачи и распределения электроэнергии.

"Работы повлекут за собой кратковременное отключение электрической энергии, но оно продлится не более 20 минут и охватит такие микрорайоны Хмельницкого как Заречье, Озерная, Выставка, Лезневое", - говорится в сообщении.

Также специалисты обесточат Старосинявскую общину, частично не будет света в Лисовогриневецкой и Красиловской территориальных общинах.

Напомним, 28 апреля российская армия ударила по одному из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области.

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