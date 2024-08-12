У частині Харківської області посилюють комендантську годину

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської районної державної адміністрації (РВА).
Від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00
Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:
Комендантську годину посилили у населених пунктах:
"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.
Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.
Від початку повномасштабної війни в Україні регулярно продовжують воєнний стан, а також мобілізацію. Востаннє це було 7 серпня. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.
Детальніше про те, що заборонено під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.
Також в Україні в Україні оновили механізми мобілізації, відстрочки та бронювання. 18 травня 2024 року відповідний закон набув чинності.
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