В части Харьковской области усиливают комендантский час

В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, с сегодняшнего дня, 12 августа, усиливают комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковской районной государственной администрации (РВА).
С сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой громадах будет действовать с 17:00 до 9:00
Ограничения коснутся следующих населенных пунктов:
Комендантский час усилили в населенных пунктах:
"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - пишет Харьковская РГА.
В частности запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.
С начала полномасштабной войны в Украине регулярно продлевают военное положение, а также мобилизацию. Последний раз это было 7 августа. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Подробнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.
Также в Украине в Украине обновили механизмы мобилизации, отсрочки и бронирования. 18 мая 2024 года соответствующий закон вступил в силу.
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