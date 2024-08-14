Частині біженців у країні ЄС хочуть підвищити виплати: деталі

Який розмір гуманітарної допомоги пропонує уряд

Українські біженці з інвалідністю у Чехії мають право на визначені суми гуманітарної допомоги. Досі вразливі категорії людей з тимчасовим захистом могли безстроково проживати у житлі, яке оплачувала чеська держава. Проте з 1 вересня на них поширюватиметься нове правило безкоштовного проживання лише упродовж 90 днів. Після цього вразливі люди опиняться без даху над головою і їм доведеться вирішувати питання з орендою квартир.

Тому уряд у змінах до законодавства про норми перебування українських біженців в Чехії (так званий Lex Ukrajina 7) пропонує підвищити суми виплат біженцям із інвалідністю та тим, хто має тривале пошкодження здоров'я. Законопроект уже почав розглядати парламент.

Зокрема, пропонується збільшити допомогу для дітей з інвалідністю із 5235 крон (208 євро) до 11 835 крон (467 євро) на місяць. Для дорослих з інвалідністю виплати хочуть збільшити з 7290 крон (289,5 євро) до 11 690 крон (464 євро) на місяць.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Чи вистачатиме грошей українським біженцям

Проти зміни правил безкоштовного житла виступають неурядові організації, які надають допомогу біженцям. Збільшення виплат, яке пропонує уряд, не вирішить проблеми із житлом для вразливих категорій, бо ціни на ринку оренди набагато вищі.

Зокрема, оренда найдешевшого місця у кімнаті на двох у гуртожитку на околиці Праги з маленькою кухнею, туалетом і душем коштує 7150 крон (284 євро) на місяць, за місце в кімнаті на двох у гуртожитку готельного типу доведеться заплатити 9580 крон (380,4 євро) на місяць.

Раніше директор Асоціації інтеграції і міграції Магда Фалтова заявляла, що для сталої підтримки вразливих категорій біженців необхідно надати їм доступ до стандартної чеської системи соціальної підтримки.

На початку року про таку можливість говорив міністр праці і соціальних питань Чехії Маріан Юречка. Такий крок для біженців міг би відбутися після загального реформування цієї системи, яке зараз готується. Відповідні зміни для українців зі статусом захисту будуть можливі не раніше серпня 2025 року.