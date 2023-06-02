У частині Бєлгородської області на місяць заборонили рух цивільного транспорту

Відомо, що заборона буде діяти до 30 червня 2023 року.

"На ділянках доріг Шебекінського міського округу вводять тимчасову заборону на пересування транспорту", - сказано в повідомленні.

Ситуація у Бєлгородській області

У четвер, 1 червня, в районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, який знаходить в семи кілометрах від кордону з Україною, відбуваються бої. Тоді ж у РДК заявили про початок другої фази рейду до Бєлгородської області, розпочатого 22 травня.

Пізніше цього ж дня стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Білгородської області. У момент обстрілу в будівлі було повно силовиків, яких зігнали до відділу поліції через оголошений план "Крепость", а "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Окрім цього місцеві жителі помітили рух військової техніки у бік кордону з Україною. Колона тягачів з танками рухалась в бік прикордонного міста Шебекіно.

Вже ввечері мешканці Шебекіно повідомляли, що Росія перекидає колони військової техніки до прикордоння Бєлгородської області. Також влада РФ у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ.

Докладніше про новий рейд легіонерів до Білгородської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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