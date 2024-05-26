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Частина жителів Харківської області може повторно отримати переселенські виплати

Архівне фото: евакуація людей із Харківської області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра Ірину Верещук.

Вона пояснила, що в рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб".

Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.

Що потрібно зробити, щоб отримати виплати

У Мінреінтеграції пояснили, що для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Людям варто звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення, щоб відновити статус внутрішньо переміщеної особи.

Державна грошова допомога для переселенців виплачується в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень - на дітей та особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.

Ситуація в Харківській області

Росіяни спробували розвинути наступ на півночі Харківської області, проте великих успіхів вони не досягли.

У Генштабі сьогодні розповіли, що українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області та завдають вогневого ураження по ворожих силах.

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ХарківВійна в УкраїніВиплати