Частина жителів Харківської області може повторно отримати переселенські виплати

Вона пояснила, що в рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб".

Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.

Що потрібно зробити, щоб отримати виплати

У Мінреінтеграції пояснили, що для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Людям варто звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення, щоб відновити статус внутрішньо переміщеної особи.

Державна грошова допомога для переселенців виплачується в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень - на дітей та особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.