Часть жителей Харьковской области может повторно получить переселенческие выплаты

Лица, выезжающие из опасных районов Харьковской области, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.
Она пояснила, что в рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц".
Речь идет о тех гражданах, которые включены в списки эвакуированных, которые составляет местная власть.
В Минреинтеграции объяснили, что для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.
Людям следует обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения, чтобы восстановить статус внутренне перемещенного лица.
Государственная денежная помощь для переселенцев выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.
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